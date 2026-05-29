Pikmins lydspor lagt til i Nintendo Music

Nintendo har en skikkelig chill vibe å by på foran helgen, med klassisk videospillmusikk fra Gamecube.

En ny helg betyr mer musikk til Nintendo Music -appen, og denne gangen handler alt om den koselige helgestemningen. Nintendo har lagt til alle de 23 låtene fra det første Pikmin, et spill med et helt fantastisk soundtrack.

Den totale spilletiden for hele albumet er i underkant av en time. Hvis du har et Switch Online-abonnement, er det bare å laste ned appen til Android eller iOS og begynne å nyte Hajime Wakais smarte komposisjoner fra denne Gamecube-klassikeren fra 2001 (som ble utgitt i Europa i 2002).

