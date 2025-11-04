Pillars of Eternity får fan-favorittmodus i beta i morgen

HQ

Som vi har sett med slike som Clair Obscur: Expedition 33 og Baldur's Gate III, turbasert kamp er tilbake på en stor måte, og Obsidian har jobbet for å legge til en turbasert modus til originalen Pillars of Eternity i noen tid nå. Omarbeiding av RPG fra 2015 for å imøtekomme modusen, dette har vært litt av en oppgave, men veldig snart vil du kunne sjekke det ut selv i en offentlig beta for Pillars of Eternity.

Skissert i et blogginnlegg av Obsidian, vil den turbaserte modusen for Pillars of Eternity slippes via en beta den 5. november. Den vil være tilgjengelig for spillere på Steam og Xbox PC, med en noe kjent tilnærming til den turbaserte modusen som finnes i Pillars of Eternity 2: Deadfire.

Men det er noen viktige forbedringer, som ubundne runder som påvirkes av karakterens hastighet, smartere frie handlinger, raskere tempo og en viss fleksibilitet til å veksle mellom sanntids- og turbasert modus i alternativene.

Sjekk ut noen av de turbaserte modusfunksjonene i traileren nedenfor :