Pillars of Eternity får turbasert kamp, ti år etter at det ble lansert

Etter at Larian Studios beviste at folk kan glede seg over å ta et øyeblikk til å vurdere sine handlinger i et CRPG igjen, følger Obsidian etter ved å legge til turbasert kamp i Pillars of Eternity.

Denne oppdateringen kommer via spillets fora, der Obsidian forklarte at funksjonen vil vises senere i år. "Watchers vil kunne hjelpe oss med å teste en helt ny funksjon: turbasert kamp. Vi er glade for å utforske denne nye måten å oppleve møter på Pillars of Eternity, og tilbakemeldingene dine vil bidra til å forme fremtiden, " lyder innlegget.

Dessverre, mens avsløringen av denne funksjonen kommer som en overraskelse, er den ikke skyggedroppet for vår umiddelbare glede, og spillerne må kanskje vente en stund før den kommer i sin helhet. En ny oppdatering ble utgitt for å feire spillets 10-årsjubileum, og introduserte feilrettinger og forbedringer på tvers av kamp, oppdrag og mer.

Turbasert kamp er kanskje ikke tilgjengelig for det første Pillars of Eternity -spillet ennå, men det ble introdusert til oppfølgeren for en tid tilbake, så hvis du lengter etter turbaserte eventyr i Obsidians fantasiverden, har Pillars of Eternity 2 deg dekket.