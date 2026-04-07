Pilotene må ha siste ord når det gjelder flyging over krigssoner, mener luftfartsgruppe

Den internasjonale sammenslutningen av flygerforeninger (International Federation of Air Line Pilots' Associations) etterlyser en "ikke-forhandlingsbar" myndighet midt i den økende risikoen fra Midtøsten-konflikten.

Flypiloter bør ha den endelige og "ikke-forhandlingsbare" myndigheten til å nekte flyvninger over konfliktområder, ifølge en ny uttalelse fra International Federation of Air Line Pilots' Associations.

Veiledningen kommer samtidig som den pågående spenningen mellom Iran, Israel og regionale aktører fortsetter å forstyrre luftrommet over hele Midtøsten, med rakett- og droneaktivitet som utgjør en økende risiko for sivil luftfart.

Gruppen advarte om at kommersielt press ikke må påvirke sikkerhetsbeslutninger, og understreket at piloter bør stå fritt til å omdirigere eller kansellere flyvninger uten frykt for straff eller karrieremessige konsekvenser.

Til tross for risikoen flyr de store flyselskapene fortsatt i regionen. Emirates flyr med omtrent 69 % av sin normale kapasitet, mens Qatar Airways fortsetter med begrensede flyvninger i utpekte "sikre korridorer".

Luftfartsmyndighetene har innført spesifikke flyruter for å redusere eksponeringen, men flyene utsettes fortsatt for forstyrrelser, blant annet omdirigeringer og ventemønstre under angrep.

Som det fremgår av avisen:

Sjefens beslutning om gjennomføring eller omdirigering av en flyvning, inkludert å nekte å fly over en konfliktsone, må være endelig og ikke forhandlingsbar. I tillegg må denne avgjørelsen ikke påvirkes av økonomiske eller andre insentiver, karrieremessige konsekvenser eller andre sanksjoner, eller kommersielt press.

AUH flyplass // Shutterstock

