Pilotløse passasjerdroner er på vei til Kina

Hvis du spurte noen fra 1960- eller 1950-tallet om hvordan de trodde 2025 ville bli, ville du sannsynligvis fått høre om roboter, enorme futuristiske byer og flygende biler. Dessverre har vi ikke fått noe av dette, men det jobbes med å få vanlige transportmidler i luften.

Det kinesiske selskapet EHang mener at de kan gjøre fremtiden til virkelighet med førerløse passasjerdroner som kan frakte deg over himmelen i lav høyde. Ehangs visepresident mener "Fremtiden må være en æra med lav høyde, og hver by vil gradvis utvikle seg til en by i luften. Alle mennesker ønsker å ha et par vinger, og alle ønsker å fly fritt som en fugl."

EHang venter for tiden på godkjenning fra myndighetene slik at de kan begynne å bruke disse dronene med kommersielle lisenser. Foreløpig er det bare planer om at de skal introduseres i Guangzhou, ettersom batteriet i en av EHangs droner i skrivende stund rekker til 25 minutters flyging.

Farkostene følger forhåndsplanlagte ruter uten pilot, og Sky News fikk se dronene i aksjon og kunne konstatere at de fløy uanstrengt. De kinesiske myndighetene er svært positive til disse nye transportmetodene, ettersom de håper å kunne finansiere sektoren ytterligere og bygge opp en økonomi i lav høyde.

