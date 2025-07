Pilou Asbaek fra Stiftelsen: "Muldyret er en av de beste skurkene som noen gang er skrevet ... ved siden av Voldemort"

HQ

Et av de store og iøynefallende høydepunktene i den tredje sesongen av Foundation er uten tvil skurken The Mule, en karismatisk og hevngjerrig skapning som ønsker å ødelegge Empire, Foundation, og ta over universet på samme tid. Skurken ble kort omtalt i andre sesong, men i tredje sesong er det den danske skuespilleren Pilou Asbaek som har fått oppgaven med å gi liv til skurken og bevise for fansen av tv-serien hvorfor The Mule regnes som en av de best skrevne skurkene noensinne.

Vi snakket nylig med Asbaek i et intervju der vi spurte om hva som lå til grunn for hans portrettering av karakteren og hvorfor han ønsket å påta seg rollen. Vi fikk vite følgende :

"Jeg har spilt skurker som har hatt kort spilletid. Jeg har spilt skurker som har hatt litt mer tid på skjermen, og jeg tror at med The Mule hadde jeg mye mer tid på skjermen for å gjøre ham så nyansert som mulig.

"Da David ringte meg og sa at han ville ha meg med - David S. Goyer, showrunneren for Foundation - da han ringte meg og sa at han ville ha meg med, og at han ville ha min tolkning av The Mule i et sterkt samarbeid med ham og manusforfatterne, tenkte jeg: 'Herregud, jeg kan ikke gjøre en skurk til, jeg er lei og trøtt. Jeg må gjøre noe annet. Og jeg gjør mye forskjellig arbeid, jeg gjør mye forskjellig arbeid hjemme i Danmark, men, du vet, det reiser ikke like mye som disse store, store amerikanske eller britiske TV-produksjonene. Men han sa: "Jeg vil gi deg tid og jeg vil gi deg den lagdelte karakteren du trenger for å skape et mer nyansert portrett av en av de beste skurkene som noensinne er skrevet i en bok, som jeg faktisk anser The Mule for å være i [Isaac] Asimovs bøker. Han er helt der oppe ved siden av Voldemort, hvis du spør meg. Jeg sammenligner ikke prestasjoner, for [Ralph Fiennes] er en utrolig skuespiller og fenomenal i rollen i serien.

"Men The Mule er interessant, men han er annerledes enn i bøkene. Og David var veldig opptatt av det. Du vil få en forklaring på hvorfor, men da må du se alle episodene."

Asbæk kommenterte også hvordan det var å ta over rollen som The Mule etter Mikael Persbrandt, som hadde en kort opptreden som karakteren i sesong 2 av Foundation. Han fortalte oss :

"Jeg måtte fylle ut noen veldig store sko fordi jeg er en stor fan av Mikael Persbrandts arbeid. Og han er en skandinavisk bror. Han er fra Sverige. Jeg er fra Danmark. Og vi slåss mot hverandre på denne måten. Så jeg setter pris på Mikaels arbeid, men som en ekte danske elsker jeg å toppe det og gjøre det litt bedre. Jeg bare tuller! Han er en god, god venn av meg."

Du kan se hele intervjuet med Asbaek nedenfor, med lokaliserte undertekster.