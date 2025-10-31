Pimp din Sonic Racing: Crossworlds -bil med Puma-klistremerker

HQ

For nøyaktig en måned siden rapporterte vi at sportsklærfirmaet Puma og Sega hadde annonsert en felles kolleksjon av joggesko, som senere ble fulgt opp med andre klesplagg. Tilsynelatende stoppet ikke samarbeidet der, for i dag kunngjorde Sega via Threads at det nå er åtte forskjellige Puma-klistremerker tilgjengelig for å pimpe bilen din i Sonic Racing: Crossworlds.

Du kan sjekke ut hvordan disse ser ut i innlegget nedenfor, og hvis du vil vite mer om spillet, anbefaler vi at du leser anmeldelsen vår og vil også minne deg på at Persona 5-karakteren Joker ble lagt til i spillet i forrige uke.