Pingu tar over Gotham City i en morsom The Penguin parodivideo

Hvis du liker utmerket drama og Matt Reeves' The Batman -univers, har du sannsynligvis fulgt med på The Penguin helt siden starten i september. Serien er på vei mot slutten i begynnelsen av november, men hvis du er på jakt etter mer The Penguin å hengi deg til, har vi noe lignende som absolutt er verdt tiden din.

YouTuberen AdventuresOfSly har publisert en parodivideo som erstatter Oswald Cobb med den berømte stop-motion-animerte vannfuglen Pingu, alt for et prosjekt kjent som The Pingu.

I denne parodien er Pingu til og med uttalt av Colin Farrell, og det gir oss definitivt en versjon av karakteren som vi aldri har sett før, da han rutinemessig forbanner og spytter ut eksplosiver, samtidig som han er en ondskapsfull forbryterboss som er i stand til skumle og forvridde handlinger.

Du kan se The Pingu videoen nedenfor, og husk å gå til AdventuresOfSlys YouTube-kanal for å se en haug med andre morsomme videoer, inkludert Feathers McGraw i Hitman, Mary Poppins i et kampspill, Wallace & Gromit i The Matrix, og Starfox som ødelegger Death Star.