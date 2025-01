Pingvinenes kjærlighetsliv: Brudd, drama og nye sjanser

HQ

Glem eventyret om "lykkelig i alle sine dager", i hvert fall for pingviner - det viser seg at kjærlighetslivet deres er fullt av drama. En 13 år lang studie på Phillip Island i Australia viste at små pingviner har en "skilsmisseprosent" på 26 %, og at mange gjør det slutt etter en dårlig hekkesesong. Når ungene ikke klekkes, forlater disse sjøfuglene partnerne sine og begynner på nytt neste år, i håp om at en ny partner vil forbedre oddsen deres. Forskerne fulgte over 1000 par og fant ut at vellykkede klekkesesonger førte til færre brudd, mens dårlige år førte til flere separasjoner. Det er som en såpeopera i dyreriket, med pingviner som viser at de gjør hva som helst for å få familien til å vokse - selv om det betyr at de må gå fra hverandre.

Minner disse små hjerteknuserne deg om menneskelige kjærlighetshistorier?

Shutterstock

