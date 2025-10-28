Pininfarina bygger om Honda NSX

HQ

Det italienske designstudioet Pininfarina har opp gjennom årene designet noen av de vakreste Ferrari- og Alfa Romeo-bilene som noensinne er bygget, og deres nye prosjekt gjelder en av Ferraris argeste rivaler noensinne, nemlig Testarossa-dreperen Honda NSX, som på 90-tallet av mange sportsbilfanatikere ble ansett som den beste bilen på markedet. Pininfarina har slått seg sammen med Honda-ekspertene hos Jas Motorsport, som nå bygger om NSX via et karosseri i karbonfiber og oppgraderte motorer med mer effekt. Dette via Pistonheads.

"Dette nye samarbeidet er en appetittvekkende mulighet, to italienske kraftsentre som jobber med magien sin på en japansk helt fra 90-tallet. Begynn med Hondas kanskje mest ikoniske bil (og definitivt den mest verdifulle), få den ombygd i karbon av et av verdens mest kjente designfirmaer, og deretter overlevert til Hondas motorsportkongelige slik at ytelsen kan bringes opp til en moderne standard. Ikke rart at lite har blitt annonsert så langt, med tanke på hvor bra det høres ut allerede. Pininfarina-JAS NSX (et ordentlig navn vil følge) skal beholde den strålende V6-motoren, som nå er "konstruert og utviklet for å oppnå de høyeste nivåer av kraft, dreiemoment og respons". Mens venstre- og høyrekjøring bygger vil bli tilbudt, bare manuell NSXs vil bli konvertert. Takk og pris for det. Resten av pakken vil inkludere "raffinerte mekaniske elementer hentet fra motorsportens verden" for å skape det som kalles en "ny, moderne definisjon av Grand Touring-konseptet som ligger til grunn for NSXs DNA". Forvent at den skal være flott både på vei og bane, uten at det ene går på bekostning av det andre. Ytterligere detaljer kommer snart, og hele avsløringen kommer i løpet av første halvdel av neste år. Bare i tilfelle de originale NSX-verdiene trenger å stige ytterligere."