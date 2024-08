Pinocchio er det neste barndomsikonet som blir skrekkfiksert

Jagged Edge ProductionsTeamet bak Winnie the Pooh: Blood and Honey filmene, så vel som den kommende Bambi: The Reckoning og Peter Pans Neverland Nightmare har gitt fansen en første titt på plakaten for den kommende Pinocchio: Unstrung.

Innspillingen av prosjektet starter i oktober, og teamet bak ITN Studios og Premiere Entertainment skal (forsøke å) selge arbeidet sitt på Toronto International Film Festival i 2025, og håper å lansere filmen på kino over hele verden samme år. Med tanke på hvor mye snakk disse filmene genererer, er det så godt som sikkert at det vil skje.

Regissør Rhys Frake-Waterfield sa: "Filmen vil omfavne praktiske effekter ved enhver anledning, alt fra selve dukken (laget av den legendariske Todd Masters) til filmens tittelkort.

"Med et budsjett som er betydelig høyere enn min forrige film, Ole Brumm: Blood and Honey 2, satser jeg på å gjøre dette til den definitive Pinocchio-skrekkfilmen og min beste film til dags dato."

Noen ting i livet virker sikre, og en av dem er at hver gang en karakter blir offentlig kjent, følger det uunngåelig en "Twisted Childhood Universe"-film. Det blir interessant å se om Frake-Waterfield, med et større budsjett (og dermed ingen unnskyldninger), faktisk kan lage en god film. Uansett hva resultatet blir, er én ting sikkert - det kommer til å bli jævlig moro (takk, Bloody Disgusting).