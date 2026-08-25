Regissør Rhys Frake-Waterfield fikk sitt store gjennombrudd i 2023 med «Winnie the Pooh: Blood and Honey». På papiret hørtes det utrolig morsomt ut – en blodig skrekkfilm der Winnie the Pooh og Piglet drar på jakt. Det hørtes for sprøtt ut til å gå glipp av, og premisset for tåpelig til ikke å være underholdende, men jeg tviler på at noen forventet et filmisk mesterverk. Dessverre var den dårlig på absolutt alle nivåer – og ikke på en måte som gjorde den morsom. Den klarte ikke engang det. Kanskje hovedsakelig fordi budsjettet ikke strakk til sminke og kostymer, noe som førte til at hovedpersonene så ut som en Temu-versjon av et kostymefest. Frake-Waterfield har siden fortsatt å bygge sitt eget filmunivers med skrekkversjoner av elskede eventyr, blant annet flere Winnie the Pooh-, Peter Pan- og Bambi-filmer – og nå Pinocchio. Jeg har også lest at de jobber med en film som heter «Pooniverse: Monsters Assemble». Frake-Waterfields skrekkversjon av The Avengers?

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Handlingen i « Pinocchio: Unstrung er enkel:

James besøker bestefaren Geppetto, som gir ham en magisk, levende tredukke ved navn Pinocchio. Når Pinocchio drar ut i verden, kommer en skremmende side til liv. Drevet av en desperat drøm om å bli en ekte gutt, begir Pinocchio seg ut på en blodig jakt etter alt han trenger – hud, hår og kroppsdeler. Oppmuntret av en ondsinnet Jiminy Cricket begynner han, bit for bit, å skape sin egen menneskekropp.

Jeg har allerede skrevet om Frake-Waterfields skrekkunivers. Han har ikke regissert dem alle – han har vært produsent på noen av dem – men her sitter han i regissørstolen og har også skrevet manuset. Det første som slår meg, er at jøss, det har skjedd mye siden den helt forferdelige *Blood and Honey*. Den filmen ble tross alt vist på kinoer over hele verden og tjente ganske mye penger. Jeg har ikke sjekket hvordan de andre filmene har klart seg, men ut fra hvordan « Pinocchio: Unstrung ser ut, vil jeg si at de sannsynligvis har gjort det ganske bra. Mer om det senere. Manuset er imidlertid ikke noe å skrive hjem om. Handlingen er underholdende og leker med den opprinnelige historien; tempoet og mye annet føles kjent fra klassiske slasher-filmer fra 80-tallet. Og det er ikke ment som kritikk.

I rollelisten finner vi Richard Brake som bestefar Geppetto. Vi har sett ham i en rekke filmer som «Doom», «Barbarian», «Batman Begins», «Sisu: Road to Revenge» og «Cold Storage». Han har en lang CV, og takket være sitt svært karakteristiske utseende blir han vanligvis typecastet i en bestemt type roller. Det bør også nevnes at han er en talentfull skuespiller og får mest mulig ut av det han har fått her. I rollen som barnebarnet James ser vi Cameron Bell, som har medvirket i et par episoder av «Silo». Han klarer seg også ganske bra. Robert «Freddy Krueger» Englund gir stemme til Cricket. Totalt sett er skuespillet helt greit. Kanskje bedre enn forventet.

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Jeg nevnte dette kort tidligere. Jeg er overrasket over at « Pinocchio: Unstrung er uventet godt laget. Den er pent filmet, og kulissene virker ikke spesielt lavbudsjett. De åpenbart datagenererte effektene er kanskje ikke alltid overbevisende, men selv de holder generelt en høyere standard enn forventet. Det som skiller seg mest ut, er all blodet og vold. Det er virkelig godt gjort, og kjærligheten til sjangeren kommer virkelig frem. Og det er rikelig med blod og vold.

Som jeg sa, lar selve manuset litt å ønske. Dialogen føles ofte som om den er skrevet av en hormonfylt tenåring, selv om det egentlig ikke betyr så mye. Det er faktisk ganske befriende å høre ungdommene sprute ut banneord. Pinocchio også, for den saks skyld. Helt i starten klatrer han opp på en krakk for å se James dra av gårde til skolen. Han faller ned og roper «Fuck!», og av en eller annen grunn får det meg til å le. Ja. Jeg er umoden. Men det blir også litt endimensjonalt – for mye av dialogen, særlig blant de kreative guttene, består av at Cricket og Pinocchio slenger ut ting som «Dø, kjerring» og lignende. Kanskje det kunne vært litt mer nyansert. Men jeg skal ikke klage unødvendig.

Det er også noen logiske hull i fortellingen, og karakterene – særlig Pinocchio og Geppetto – gjennomgår ekstremt tvilsomme personlighetsendringer som ikke akkurat er overbevisende.

Det hele skjer litt for fort og føles ganske påtvunget. Men det samme gjelder her: Jeg forventer ikke et mesterverk, så jeg skal bare la meg rive med. For, nok en gang, har « Pinocchio: Unstrung som mål å levere en brutal, underholdende slasher-versjon av det klassiske eventyret. Og det er akkurat det den gjør. Scenen der James og vennene hans snakker med Pinocchio på FaceTime er et av de mer uventede øyeblikkene – så tåpelig at det blir morsomt.

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Selvfølgelig byr filmen også på litt unødvendig nakenhet, noe som både er et kjennetegn på Frake-Waterfields ungdommelige sans og en hyllest til 1980-tallets skrekkfilmer. Tempoet er høyt gjennom hele denne 80 minutter lange marerittvisjonen, og man kjeder seg aldri. Du vil finne deg selv i å le av og til, og blod- og gore-effektene samt kreativiteten – spesielt i alle de brutale scenene – leverer virkelig. Sluttscenen er også ganske morsom og minner meg om en bestemt replikk fra «Monty Python and the Holy Grail»: «Dette skal jo være en lykkelig anledning. La oss ikke krangle og diskutere om hvem som drepte hvem!» Jeg er faktisk overrasket over hvor mye moro jeg hadde med « Pinocchio: Unstrung. Det hadde jeg ikke forventet. Hvis du liker ekstrem vold med et glimt i øyet, er det mye å glede seg over her.