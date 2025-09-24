Pioneers DJ-programvare Rekordbox kan nå strømme direkte fra Spotify

HQ

DJ-yrket ble mye mer utbredt og demokratisk med fremveksten av elektroniske musikkplattformer og eksplosjonen av miksere og kontrollere for enhver smak og pengepung. Førstnevnte betydde at profesjonelle, aspirerende eller soveroms-DJ-er plutselig hadde daglig tilgang til tonnevis av bangers (enten gjennom digitale nedlastinger eller direkte strømming), mens sistnevnte gjorde det mulig for en ny generasjon musikkelskere og potensielle artister å uttrykke seg på nye måter.

Musikkrettigheter, gamle plattformer og andre begrensninger gjør det fortsatt vanskelig for hardcore-DJ-er (de som nesten utelukkende fokuserer på elektronisk musikk) å få tilgang til mainstream-låter. Omvendt sliter fans av pophits ofte med å få innpass på klubbscenen. Du kan sammenligne det med den stadig voksende konflikten mellom de mange TV-strømmeplattformene. På en måte.

De siste dagene har imidlertid et par grep fra to store plattforminnehavere plutselig utvidet mulighetene, og utvalget av sjangre som enhver DJ lett kan få tilgang til.

Spotify og Beatport har forandret DJ-livet for alltid: Flere sjangre, enklere miksing

Først kom DJ-favoritten Beatport, som for bare to uker siden kunngjorde i et brev fra administrerende direktør Robb McDaniels at "med nye personaliseringsverktøy og vår forpliktelse til å kuratere mer enn 36 elektroniske undersjangre, kan vi nå åpne døren til flere sjangre uten å miste graveopplevelsen du elsker". Dette betyr at sjangre som hip-hop, R&B, pop, latin, karibisk og afrikansk allerede har begynt å strømme inn i tjenesten i den nye "Open-Format"-seksjonen.

Parallelt med dette har Spotify, som er ledende innen mainstream-musikk, nettopp fått støtte i den ledende DJ-programvaren Rekordbox, noe Pioneers eier AlphaTheta kunngjorde i dag. Både DJ-er og fans har etterspurt dette i årevis, og nå, akkurat som med Beatport Streaming, vil Rekordbox-brukere kunne se, strømme og mikse sine egne Spotify-spillelister og -biblioteker direkte fra programvaren eller fra miksere og kontrollere som støttes. Dette er selvfølgelig begrenset til Spotify Premium-brukere, og støtten lanseres offisielt i morgen, 25. september, i mer enn 30 land.

Dette markerer en ubestridelig milepæl i den pågående veksten og demokratiseringen av DJing på tvers av steder og generasjoner. En milepæl som helt sikkert vil føre til enda mer varierte miksestiler i nær fremtid.

