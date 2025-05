Det er noe med pikselgrafikk og top-down-eventyr som ser ut til å være i stand til å overskride tiden. Hvert år kommer det en mengde nye spill som passer inn i denne kategorien, og for det meste har de en tendens til å underholde. Dette fører til en hel rekke utfordringer og overmetting i rommet, noe som gjør det vanskelig å plukke ut verdige høydepunkter, men heldigvis har Pocket Traps kreasjon en stor funksjon som skiller den fra resten: det er en Yoyovania.

HQ

Du er sannsynligvis helt forbløffet og forvirret av det begrepet og hva det kan henvise til, men la meg fjerne enhver forvirring. Pipistrello and the Cursed Yoyo Yoyovania, som dette spillet er kjent som, er et pikselanimert 2D-eventyr som kombinerer Metroidvania-lignende utforskning og gåter med kamp som drives av en mystisk jojo. Derav Yoyovania. Igjen, det kan virke som en sammensurium av termer hentet rett ut av gamerens synonymordbok, men det viktigste å merke seg er at Pipistrello i bunn og grunn er det du ville fått hvis du erstattet The Legend of Zelda: Link's Awakening eller Tunics sverd og skjold med en barnelek. Og det baner også vei for en hel rekke interessante og unike spillelementer også.

Før jeg kommer inn på disse, la meg imidlertid raskt diskutere den generelle kroppen som utgjør dette spillet, og hvordan det er ganske tradisjonelt for formatet. Du er plonket inn i en særegen verden og har til oppgave å utforske med det underliggende målet å beseire fire sjefer for å kreve gjenstanden de beskytter. Det er en narrativ grunn som binder dette sammen som dreier seg om et energikonglomerat og lokale gangstere (naturligvis), og underveis, etter hvert som du fortsetter å utforske og nå nye områder, plukker du opp ekstra evner og bevegelser som ytterligere gir tilgang til tidligere utilgjengelige soner. Det er Metroidvania-standarden som de fleste vil være kjent med på dette tidspunktet, tilpasset med sideoppdrag, valgfrie kampmøter og ekstra gåter som fører til samleobjekter eller gjenstander som permanent forbedrer helsen din eller kampeffektiviteten. Så har vi jo-jo.

Som du kunne forvente, er bevegelse og kampene med en jojo ikke veldig lik... noe som helst. Du slår til ved å kaste jo-jo'en ut i vertikal eller horisontal retning, slik at du kan treffe alle fiender som krysser dens vei, samtidig som du kan matche dette med spesialbevegelser der du river jo-jo'en og lar den sprette rundt i rommet som en Beyblade. Haken er at du i praksis er ubrukelig uten jo-jo'en i hendene, noe som betyr at du må balansere sprøere angrep med å være i stand til å beskytte deg selv, og dette gjelder også for bevegelse og utforskning. Jo-jo'en kan brukes til å krysse hull, aktivere brytere, plukke opp gjenstander og bringe dem tilbake til deg ved å rikochettere dem mot vinklede deler av banen, og mye mer. Det som ser ut som et ganske typisk Metroidvania-spill, blir raskt forvandlet til et geometrisk puslespill der du må tenke på hvert rom og hvert møte som en snookerspiller som identifiserer det perfekte skuddet. Det er en fascinerende kombinasjon som snur opp ned på forventningene til mer tradisjonell kamp, og for det meste fungerer det.

Dette er en annonse:

Hovedproblemet som plager Pipistrello er at det er veldig retro-utstyrt og liker å eksistere på to plan: vertikalt og horisontalt. Dette gjør at presisjonen til tider er litt av en utfordring, enten det er i kamp når du prøver å unngå et stort antall fiender eller når du utforsker og prøver å stille opp det perfekte jo-jo-kastet. Det er ikke en dealbreaker på noen måte, men upresisjonen, kombinert med ganske intrikate spillmekanikker som kanskje er litt mye for denne ganske rudimentære spillpakken, vil få deg til å sukke hørbart når du prøver deg på "grunnleggende" miljøplattforming for femte gang...

Ellers gjør Pocket Trap en beundringsverdig jobb med å servere et detaljert og bredt Metroidvania som vil underholde i mange timer. Det er flere kjernebiomer å utforske, som hver har sine egne temaer, mekanikker og spinoff-områder, og på reisen får du mange muligheter til å bekjempe nye trusler, møte nye allierte og plukke opp nye evner og gjenstander som forbedrer Pipistrellos kraftpotensial. På denne fronten er det faktisk verdt å fremheve oppgraderingssystemet. Hovedideen her er at du finner mynter og pengesekker som du legger til en totalsum etter hvert som du utforsker. Dette brukes til å forbedre merker og som en ressurs for å finansiere respawns, men det er kombinert med gjeld som du kan ta på deg for å låse opp attributtforbedringer permanent. Det denne funksjonen gjør, er at du kan være begrenset på en eller annen måte - kanskje ved å ha en mindre helseklump å spille med - til du har betalt ned gjelden ved å sette en del av alle ervervede kontanter til fondet. Det er en fin idé som fungerer veldig greit og lar spilleren konsekvent forbedre og utvikle Pipistrello.

Utover dette vil du naturligvis glede deg over pikselgrafikken og retroestetikken, som føles som om den hører hjemme på Game Boy. Lydsporet er også fint og passende, men hvis du sammenligner dette spillet med mengden av andre pikseltitler på markedet, føles det ikke helt overlegen lydmessig. Konkurransen er riktignok veldig hard.

Dette er en annonse:

Så hvis du er den typen person som liker å plukke og hakke bort på en Metroidvania, og krysse av for hver eneste sideaktivitet og oppdrag underveis, vil du finne mye å gjøre og sette pris på i Pipistrello and the Cursed Yoyo. Det er på sitt beste når det lar jojo-mekanikken og puslespillet stå i sentrum, noe som kanskje også er litt ironisk, ettersom spillet er på sitt mest frustrerende når jojo-mekanikken mislykkes og sliter med presisjonen. Men til å være et indiespill, og til og med et veldig rimelig et (ca. £17!), er det mye mer å feire enn det er å rakke ned på. Hvis du leter etter noe morsomt og overraskende pakket, kanskje som et siste hurra for Switch, så er Pipistrello absolutt verdt å ta en titt.