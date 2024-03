Pipistrello and the Cursed Yoyo er et fortellingsdrevet retro-plattformspill

På PAX East 2024 i helgen presenterte Dodgeball Academia-utvikleren Pocket Trap Games sitt aller nyeste prosjekt. Pipistrello and the Cursed Yoyo er et narrativt drevet retro-plattformspill der spilleren tar over rollen som Pippit, en håpefull jojo-mester med en familiearv å forvalte.

Ifølge en pressemelding fra utviklerne har spillet bidratt til å skape en ny sjanger kalt Yoyovania. Hva er dette, spør du kanskje? Vel, ifølge pressemeldingen er det en blanding av action, humor og jojo-ferdigheter, alt pakket inn i en pikselperfekt innpakning.

I spillets Steam-beskrivelse står det: "Stram opp snoren og ta i bruk jojo-bevegelsene! I dette 2D top-down-eventyret utforsker du et viltvoksende bylandskap og tolker omgivelsene dine ved hjelp av dine yoyo-triks. Løs gåter, kjemp mot byens rivaliserende forbryterbaroner og gjenvinn Pipistrellofamiliens innflytelse!"

Det er ikke kunngjort noen lanseringsdato, men du kan se avsløringstraileren nedenfor: