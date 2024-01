Piranha Bytes bekrefter at de er "i en vanskelig situasjon".

HQ

I det siste har ryktene begynt å svirre om at utvikleren Piranha Bytes, som har gitt verden seriene Risen og Gothic, og som for tiden utvikler en nyinnspilling av Gothic og antas å jobbe med en tredje Elex -tittel, er i fare for å bli lagt ned. Selskapet eies av Embracer Group, som etter noen tøffe år har lagt ned en rekke ulike studioer som et ledd i kostnadskutt.

I forbindelse med ryktene om at Piranha Bytes er i trøbbel, har utvikleren nå gått ut på X og lagt ut en uttalelse der de bekrefter at de har problemer, men at de ennå ikke er i ferd med å legge ned.

"Ja, det er sant. Vi, Piranha Bytes, er i en vanskelig situasjon. Det er mange nyheter om oss i omløp akkurat nå, og dette er vårt svar: Ikke avskriv oss ennå!

"Vi gjør alt for å fortsette å skape verdener der du kan fortape deg. Det er det hjertene våre alltid har banket for.

"Vi er overbevist om at vi kommer til å lykkes. Vi er kreative, og det mangler ikke på ideer! Vi holder sammen, uansett hva som skjer.

"Nå fokuserer vi på dette målet med all vår styrke og gjør alt vi kan for å finne en partner til prosjektet. Så snart det er noe nytt, vil vi dele det med dere. Tusen takk for den kontinuerlige støtten."

Det er uklart hva denne uroen kommer til å bety for Piranha Bytes' kommende prosjekter, men slik det ser ut nå, skal Gothic fortsatt ha premiere i år.