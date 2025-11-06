Pirater kaprer tankskip utenfor Somalia i den største opptrappingen siden 2024

HQ

Pirater har bordet det maltaflaggede tankskipet Hellas Aphrodite utenfor kysten av Somalia, noe som markerer den mest alvorlige piratvirksomheten i regionen siden 2024. Skipet, som fraktet bensin fra India til Sør-Afrika, ble angrepet torsdag morgen av væpnede angripere om bord i en skiff.

Ifølge det greske rederiet Latsco Marine Management er alle de 24 besetningsmedlemmene i sikkerhet og har søkt tilflukt i skipets citadell, som er et forsterket rom beregnet for nødsituasjoner. Rederiet har aktivert sitt beredskapsteam og koordinerer med sjøfartsmyndighetene.

EU-styrker nærmer seg

European Union Naval Force (EUNAVFOR) sa at et av deres fartøyer nærmer seg området, klar til å reagere på det de beskrev som en "piratalarm". Maritime kilder rapporterte at angriperne åpnet ild og avfyrte en rakettdrevet granat mot tankskipet.

Hendelsen kommer midt i en fornyet bølge av piratvirksomhet i Adenbukta, som er en viktig rute for global handel og energitransporter. Analytikere advarer om at den somaliske piratvirksomheten, som i stor grad har ligget i dvale de siste årene, ser ut til å blusse opp igjen, noe som skaper bekymring for internasjonal skipsfart i regionen.