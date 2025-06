Pirates of the Caribbean 6 blir en "ny versjon", men med noen tilbakevendende fjes

Situasjonen rundt Pirates of the Caribbean er en fascinerende og uendelig historie. Etter et par mindre godt mottatte prosjekter sammenlignet med den opprinnelige trilogien, og deretter alt bråket rundt Johnny Depp og Amber Heard virket det som om Pirates var dødfødt, eller i det minste på vei ned en helt ny reboot-vei med Margot Robbie som ryktes å være den nye hovedrolleinnhaveren.

Men disse stiene har ikke ført til noe av substans ennå, og nå ser det ut til at målet er å gå tilbake til det kjente, i hvert fall hvis vi leser produsent Jerry Bruckheimers siste kommentarer.

I en samtale med ScreenRant på premieren for F1 bemerket Bruckheimer at Pirates 6 vil være en "ny vri" på historien, men en som vil se noen tilbakevendende ansikter og stjerner som dukker opp.

Bruckheimer uttaler: "Det blir en ny vri på den." Deretter utdyper han med "Vel, ikke bare nye skuespillere. Vi får noen tilbake. Jeg skal ikke fortelle deg hvilke - du må gjette."

Selv om mange vil håpe at dette inkluderer Depp som Captain Jack Sparrow, virker det også sannsynlig at Orlando Bloom som Will Turner eller kanskje Keira Knightley som Elizabeth Swann kan gjøre comeback. Geoffrey Rush som Captain Barbosa virker usannsynlig med tanke på hans skjebne i Pirates 5, men så har jo Jack også dødd to ganger allerede, tre ganger hvis man regner med hans knepne flukt fra Svartskjegg også...