Pirates of the Caribbean-regissøren kritiserer Unreal Engine for å ødelegge moderne VFX

Har livet noen gang blitt bedre enn på slutten av 2000-tallet? Ja, det var finanskrakket og alt det der, men jammen så CGI bra ut. Pirates of the Caribbean, Avatar, Transformers, District 9. De var alle mange år forut for sin tid, mens i dag kan selv storfilmer med hundrevis av millioner av dollar i kassa se litt billige ut i sammenligning. Hvorfor er det slik?

HQ

Pirates of the Caribbean-regissør Gore Verbinski har noe av et svar, men Epic Games vil kanskje holde seg for ørene. "Jeg tror det enkleste svaret er at du har sett Unreal-spillmotoren komme inn i landskapet for visuelle effekter. Det pleide å være et skille mellom Unreal Engine, som var veldig god på videospill, men så begynte folk å tenke at kanskje filmer også kan bruke Unreal til ferdige visuelle effekter. Så du har denne typen spillestetikk som kommer inn i filmverdenen," forklarer han til But Why Tho?

"Jeg tror det er derfor Kubrick-filmene fortsatt holder mål, fordi de filmet miniatyrer og malerier, og nå har du fått en helt annen estetikk. Det fungerer med Marvel-filmer, der du på en måte vet at du befinner deg i en opphøyet, urealistisk virkelighet. Jeg tror ikke det fungerer fra et strengt fotorealistisk ståsted," fortsatte Verbinski. Han sa også at UE ikke reagerer på undergrunn, spredning og lys på samme måte som andre måter å lage CG på. Mye av det er "gjort for hastighet", mener han.

Det er imidlertid ikke bare Unreal Motors feil, for Verbinski forklarer at det også er problemer på ledernivå. "Og så er det bare det som har blitt akseptabelt fra et lederståsted, der de tror at ingen vil bry seg om at skipene i havet ser ut som om de ikke er på vannet. I den første Pirates-filmen dro vi faktisk ut på havet og gikk om bord i en båt," sa han.

Alt i alt mener Verbinski at Unreal Engine, som erstatter Maya som det viktigste CGI-grunnlaget, er "det største tilbakeskrittet". Er du enig med ham?