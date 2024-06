Pirates of the Caribbean-skuespiller døde i haiangrep

HQ

Skuespilleren og surfeinstruktøren Tamayo Perry døde søndag etter et haiangrep. Det var mens Perry surfet på Malakahana-stranden på den hawaiianske øya Oahu at tragedien inntraff (via The Guardian). Nødetatene ble tilkalt da noen så skuespilleren skadet i vannet, men Perry ble senere erklært død på stranden etter å ha blitt trukket opp av vannet.

I tillegg til å være skuespiller jobbet Perry også som livredder og surfeinstruktør, og han var en verdenskjent profesjonell surfer som har jobbet for Honolulu Ocean Safety siden 2016. Han medvirket i filmer som Pirates of the Caribbean: On Stranger Waters, Charlie's Angels 2 og Blue Crush. Han ble 49 år gammel. Våre tanker går til hans nærmeste.