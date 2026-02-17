Pitbull vil forsøke å slå rekorden i skallethette i London i juli

HQ

Skal du være i London i juli? I så fall bør du kanskje kjøpe deg en skallet caps og ta turen til Hyde Park, for musikeren Pitbull vil være i byen for å forsøke å slå Guinness' verdensrekord.

Som bekreftet av Hyde Park-musikkfestivalen, vil Pitbull fredag 10. juli forsøke å slå en verdensrekord ved å be fansen om å delta på konserten med Kesha iført skallet caps.

Den eksakte rekorden er for "den største forsamlingen av mennesker som bærer skallet caps", og selv om den nåværende rekorden ikke er nevnt, virker det svært sannsynlig at Pitbull vil knuse den til det ugjenkjennelige ved å få titusenvis av mennesker til å dukke opp på ett område med skallet caps.

Hvor mange tror du kommer til å møte opp, og vil du være en av dem?