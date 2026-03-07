Pixar bekrefter oppfølgeren til Monster Inc. og datoer for De utrolige 2, Coco 2 og to originalfilmer

Pixar lanserer en ny film denne helgen, Hoppers, og tidlige spådommer sier at den kommer til å bli en stor hit for studioet. Senere, i juni, kommer også Toy Story 5, og Gatto, en original film om en tyvkatt i Venezia, kommer i 2027. Hva kommer neste gang?

En ny artikkel i Wall Street Journal har avslørt hele tre uannonserte filmer, inkludert en oppfølger til Monsters Inc., ledet av Peter Sohn, regissør av Elemental. Pete Docter, regissør av den opprinnelige Monsters Inc. i 2001, er nå kreativ sjef i Pixar.

Det er ikke bekreftet om det blir en direkte oppfølging av Disney+-serien Monsters at Work (som ikke er laget av Pixar), som tilsynelatende ikke vil fortsette etter to sesonger. Artikkelen nevnte også at de allerede annonserte Incredibles 2 og Coco 2 kommer i henholdsvis 2028 og 2029.

Til slutt ble to nye, uannonserte prosjekter avslørt: Ono Ghost Market, om asiatiske myter om overnaturlige basarer der de levende og døde samhandler, konvertert fra strømmeserie til film, og en musikalsk film fra Domee Shi, regissøren av Turning Red.

En god blanding av originale ideer og oppfølgere venter oss de neste minst fem årene. Er du spent på den nye Monsters Inc. og de andre Pixar-filmene?