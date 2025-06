Pixar bringer tilbake sine blooper reels etter 20 år for Elio

HQ

Det kan virke litt rart å ha en blooper reel for en animasjonsfilm. I motsetning til når man spiller inn live-action, fanger man tross alt ikke opp noe som ikke er ment å være på skjermen. Selv slettede scener vises ofte i svært tidlige stadier av animasjonen.

Pixar pleide imidlertid å inkludere produserte blooper-reels i filmene sine for moro skyld. Fra Buzz Lightyear som oppdager at noen har tegnet over hele hjelmen hans med en tusj, til Roz som skremmer Sully ved å vente i skapet i Monsters Inc. fikk Pixars blooper reels på en eller annen måte originalfilmene til å føles mer ekte takket være at de ble inkludert.

I mer enn to tiår har det imidlertid ikke vært noen blooper reels. Det vil si, inntil nå, da den kommende Pixar-filmen Elio ser dem komme tilbake. I et klipp lagt ut av DiscussingFilm ser vi romvesener som tabber seg ut, Elio som kommer nær kameraet og kulisser som faller fra hverandre. Vi får vente og se hvilke andre morsomheter som oppstår i løpet av blooper reel når Elio har premiere 20. juni.