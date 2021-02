Pixar feirer 35-årsjubileet med et tilbakeblikk

Du ser på Annonser

I år er det 35 år siden Pixar skilte seg fra Lucasfilm og ble sitt eget selskap. Siden det har de laget noen av tidenes beste animasjonsfilmer som Toy Story, Wall-E, Finding Nemo og A Bug's Life. For å markere dette har de nå sluppet en video som byr på et tilbakeblikk på deres rike historie.

Framtiden for Pixar ser også spennende ut, og de har for øyeblikket fire prosjekter på gang; Luca (18. juni 2021), Turning Red (11. mars 2022) og Lightyear (17. juni 2022) samt et prosjekt vi ikke vet navnet på. Se Pixars egne hyllestvideo nedenfor.