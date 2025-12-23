Pixar flytter utgivelsen av Gatto til mars 2027

Pixar ser ut til å ha vanskelig for å få sin fremtidige utgivelsesplan riktig. Studioet har rapportert (takk, ScreenRant) at Gatto, studioets 32. animasjonsfilm, nå flytter sin release til 5. mars 2027 fra den opprinnelig planlagte datoen 18. juli 2027. Det betyr at Disneys to prosjekter fra den prisbelønte digitale animasjonsgiganten, Toy Story 5 og Hoppers, i 2026 vil bli etterfulgt av den neste satsingen tidligere, med en kadence på mindre enn 6 måneder mellom filmene.

HQ

Dette indikerer også at den ennå uanmeldte filmen som mars-sporet var reservert for, dermed flytter til juli, et spor reservert for større prosjekter, så vi kan ikke vente med å høre mer om det også.

GattoFilmen, regissert av Enrico Casarosa (Luca), utspiller seg i Italia og handler om Nero, en svartfarget katt som står i gjeld til en mafiaboss. Vi vet ikke så mye mer om animasjonen ennå, og har bare konseptbilder, som du kan finne nedenfor.

Hva synes du om denne endringen i Disney og Pixars tidsplan?