Pixar gjennomfører den største restruktureringen i selskapets historie og sier opp 14 % av arbeidsstyrken

HQ

Som en del av Disneys kostnadsbesparende tiltak blir 14% av Pixars arbeidsstyrke permittert (ca. 175 ansatte) som en del av den største restruktureringen i selskapets historie. De ansatte har visst at oppsigelsene ville komme, de var bare ikke sikre på når og hvor mange som skulle gå.

Ifølge The Hollywood Reporter spådde noen medier at Pixar kunne miste opptil 20 % av arbeidsstyrken. Det er verdt å merke seg at Pixar bare er den siste Disney-avdelingen som har mistet ansatte, ettersom permitteringene ble forsinket på grunn av produksjonsplaner.

Toppledelsen vil ikke bli påvirket av disse permitteringene, og Pixar-president Jim Morris skrev følgende i et notat om permitteringene :

"Hallo alle sammen.

Jeg har snakket med dere mange ganger det siste året om vårt forestående trekk bort fra serieproduksjon for Disney+, tilbake til vårt fokus på spillefilmer, og reduksjonen i teamet vårt som ville følge med det. Den dagen er her, og selv om det ikke kommer som en overraskelse for noen, er det en av de vanskeligste endringene vi har måttet gjøre, ettersom det betyr at vi må ta avskjed med en rekke talentfulle og dedikerte kolleger og venner.

I dag vil lederne begynne prosessen med å varsle de ansatte som blir berørt av endringene. Vi har allerede sendt ut kalenderinvitasjoner til de berørte, og vi regner med at vi vil ha kontakt med alle som blir berørt i løpet av dagen.

Jeg vil forsikre dere om at vi kommer til å gi omfattende støtte når kollegene våre begynner å forlate studioet. Vi er opptatt av å sikre at deres avgang håndteres med den største respekt og omtanke i alle faser. Dette er viktig for meg, og jeg forstår hvor viktig dette er for alle oss i Pixar-fellesskapet. Jeg vil være vert for et kort studiomøte via Zoom i ettermiddag kl. 17.00 for å snakke mer om dagens kunngjøring.

Til tross for utfordringene i bransjen vår de siste årene, har dere alle konsekvent stilt opp for å bidra, samarbeide, innovere, lede og gjøre godt arbeid i dette studioet. Jeg vil rette en stor takk til dere, og for de som skal forlate oss, håper jeg at våre veier vil krysses igjen, både profesjonelt og personlig."