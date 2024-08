Pixar har annonsert sin nye film Hoppers

Det var unektelig en stor og dristig presentasjon som Disney holdt i går under D23 med mange nyheter fra deres kommende prosjekter. Et av prosjektene som det ble snakket en del om var Pixars nye film som ble annonsert. Filmen skal hete Hoppers og Bobby Monihan (If, Inside Out 2) og Jon Hamm (Mad Men, The Town) skal låne ut sine velkjente stemmer til hovedpersonene. I Hoppers følger vi et menneske og en bever som bytter hjerner med hverandre, noe som legger opp til en del finurligheter.

Filmen vil ha premiere i 2026.