Pixar lanserer Luca, Soul og Turning Red på kino i 2024

Pixar er kanskje ikke hva de en gang var, men Disney har virkelig behandlet studioet dårlig de siste årene. Disse meningene ble enda sterkere da det ble kjent at Soul skulle ha premiere på Disney+ i stedet for på kino. At de to påfølgende Pixar-filmene, Luca og Turning Red, fikk samme behandling i mange land gjorde ikke saken bedre, så det blir interessant å se om kveldens kunngjøring er for lite og for sent.

Disney og Pixar har kunngjort at Luca, Soul og Turning Red kommer på kino i USA i 2024. Det er ikke snakk om langt inn i neste år heller, ettersom Soul blir tilgjengelig 12. januar før Turning Red kommer 9. februar og Luca starter 22. mars. Pressemeldingen nevner ikke noe om Norge, så vi kan bare håpe at trioen får samme fortjente behandling her.