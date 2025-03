Pixar-sjefen sier Toy Story 5 vil overraske oss

Pixars kreative sjef Pete Docter har jobbet i selskapet siden 1990, da han bare var 21 år gammel. Han har sett mange av studioets klassikere bli utgitt og har vært med på å lage de fleste av dem, så hvis det er noen som vet alt som er verdt å vite om Pixars fortid, nåtid og fremtid, så er det sannsynligvis Pete Docter.

I en samtale med The Hollywood Reporter om 30-årsjubileet for Toy Story ble Docter spurt om hvordan den kommende femte filmen kan bygge videre på det vi allerede har sett fra Woody, Buzz og alle de andre lekene som først sjarmerte oss tilbake i 1995.

"Toy Story 5, jeg synes [forfatter og regissør] Andrew [Stanton] har gjort en veldig god jobb med å la øyeblikk puste på uventede måter. Ting som [får deg til å tenke], 'Vent, er dette en Toy Story-film?', med noen av valgene hans, som jeg tror vi trenger på dette tidspunktet. Vi har hatt fire av dem allerede. Vi må overraske folk, så det kommer til å bli gøy."

Så forvent å bli overrasket. Etter hvert som Toy Story-filmene har fortsatt, har vi sett dem ta for seg ulike deler av et leketøy og et barns liv, noe som til slutt fører til at Andy begynner på college i Toy Story 3. Vi må vente og se hvordan historien fortsetter i den femte filmen, men med tanke på at følelsene vi vet at denne serien er i stand til, sannsynligvis vil bli inkludert i Toy Story 5, kan du forvente at vev vil være nødvendig.

