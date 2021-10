Pixar viser frem Lightyear i ny trailer - har premiere i juli 2022

HQ

Forrige desember bekreftet Pixar at de lager en film i Toy Story-universet som skal handle om den ekte Buzz Lightyear, og nå har vi sannelig fått den første traileren fra prosjektet også.

Her får vi noen glimt av hva det er som gjorde denne astronauten såpass kjent at det ble laget leketøy av han, hvorfor "To infinity and beyond" ble et passende sitat for han og selvsagt glimt av hvilken eventyrfylt reise vi skal få bli med på når Lightyear har premiere i juni.

Samtidig er det greit å nevne at Pixar svarer ganske vagt på om dette faktisk er en forløper til Toy Story eller ei, så det kan være mer til denne filmen enn vi først trodde.