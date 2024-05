Pixar vurderer en tredje film om De utrolige

Det ser ut til at Disney kommer til å se etter Pixar for å lage flere oppfølgere for å få studioet tilbake på sporet. Nylig rapporterte vi at selskapet nylig hadde stått overfor de fleste permitteringer det noensinne hadde sett, med rundt 14% av arbeidsstyrken som mistet jobben.

Bloomberg rapporterer at Pixar ønsker å reetablere seg som den ledende figuren innen dataanimert historiefortelling. For å gjøre det ser de til sine mer vellykkede IP-er, deriblant The Incredibles.

Hvis Pixar vurderer De utrolige 3, vil det sannsynligvis fortsatt være lenge til vi får se den. Det tok oss nesten 15 år å få en oppfølger til originalen, så forhåpentligvis trenger vi ikke å vente like lenge. Pixar lanserer også en annen oppfølger i år, nemlig Inside Out 2, som allerede har fått mye oppmerksomhet.