Pixars Elemental virker som mye moro i sin første trailer

HQ

Leker, postapokalypsen, superhelter, følelser, død og mer. Pixar har gitt oss noen virkelig fantastiske filmer om et bredt spekter av temaer gjennom årene, og det virker som om vi kan forvente en ny slager i juni.

For endelig har vi fått den første offisielle traileren for Elemental, og den ser fantastisk ut både når det gjelder presentasjon og innhold. Bare disse to minuttene alene er fylt med morsomme vitser om hvordan en verden av antropomorfiske elementer ville være og noen forbløffende animasjoner, så det er verdt å huske at Elemental har premiere 16. juni.