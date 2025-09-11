Pixars Elio kommer til Disney+ så snart som neste uke

HQ

I løpet av sommeren hadde Disney fem store kinofilmer, som begynte med Thunderbolts* i begynnelsen av mai og endte med Freakier Friday i begynnelsen av august. Så langt har to av disse filmene allerede debutert på Disney+, ettersom både Thunderbolts* og Lilo & Stitch har sluttet seg til tjenesten, og nå vet vi når den neste også vil lande.

Den 17. september kan fansen strømme til Disney+ for å se Elio, Pixars kosmiske animasjonseventyr som handler om en ung gutt som tar til stjernene og møter en rekke utenomjordiske allierte.

Filmen hadde en beskjeden innsats på kino, og trakk til slutt inn litt over 150 millioner dollar i billettsalg, noe som betyr at det bør være mange som er interessert i å se denne filmen for første gang når den har premiere neste uke.

Med Elios dato satt, skifter fokuset nå til The Fantastic Four: First Steps og Freakier Friday, som begge sannsynligvis vil debutere på streameren i løpet av den neste måneden eller to. Hvis du ikke allerede har gjort det, må du huske å sjekke ut tankene våre på Elio her.