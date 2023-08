Pixar-sjefen: "Elemental kommer til å bli lønnsomt

HQ

Pixars siste animerte sommersuksess, Elemental, ble erklært som en tidlig flopp da den hadde premiere i sommer, men i løpet av de siste to månedene har den vist seg å være mer enn bare et mageplask; filmens popularitet har sakte, men sikkert vokst både i USA og rundt om i verden, og Elemental har nå spilt inn 148 millioner dollar i USA og 425 millioner dollar globalt etter å ha debutert med beskjedne 29,5 millioner dollar og 44,5 millioner dollar.

Pixar-president Jim Morris, som håper at filmen vil nå minst 460 millioner dollar i omsetning, tror at filmen vil fortsette å være lønnsom i det lange løp og mener at folk endelig har fått øynene opp for den universelle kjærlighetshistorien i Elemental:

"Det er en kjærlighetshistorie om mennesker fra forskjellige verdener. Det er sjelden man har en animasjonsfilm som er en kjærlighetshistorie. Det er en immigrasjonshistorie, som i bunn og grunn er amerikansk, men som også taler til folk i andre kulturer.

Vi har mange ulike inntektsstrømmer, men med de billettinntektene vi ser for oss nå, bør filmen gå mer enn i null på kino. I tillegg kommer inntekter fra strømming, fornøyelsesparker og forbrukerprodukter. Dette blir helt sikkert en lønnsom film for Disney-selskapet."

Morris forklarte også hva som er den største utfordringen med å trekke publikum til kinoene i dag:

"Det er dyrt for en familie å gå på kino. En ettermiddag kan koste 100 dollar for en familie, og det kan være vanskelig for noen å få til. Den andre tingen er at vi under COVID lærte opp publikum til å se filmene våre på Disney+. Jeg vil ikke si at det var mange valgmuligheter. I perioder var det det eneste vi kunne gjøre. Vi har en liten jobb å gjøre for å motivere familier til å gå på kino og ikke vente noen måneder for å se filmen på Disney+."

Det er foreløpig uklart når Elemental kommer på Disney Plus, men det ser ut til at familier ikke har noe imot å se gnister fly mellom antropomorfe elementer på det store lerretet akkurat nå.

Har du sett Elemental på kino? Hva synes du om den? Sjekk ut anmeldelsen vår her.

