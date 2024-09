Google har oppført seg merkelig de siste årene når det gjelder WearOS og smartklokkemarkedet generelt. Først så det ut til at de mistet interessen, så lanserte de et eksklusivt partnerskap med Samsung som effektivt låste den nyeste WearOS-plattformen til Samsung-produkter, noe som kulminerte i den nesten komisk lille Pixel Watch.

Nå er det ikke slik at WearOS har løst alle problemene. Noen tredjeparter kan ikke tilby Google Assistant av en eller annen ubegripelig grunn, Gemini er ikke å finne noe sted, og Google har angivelig vært så vanskelig å samarbeide med at hele Fossil Group trakk seg helt ut av WearOS- og smartklokkemarkedet.

Men midt i alt kaoset finner vi nå Googles Pixel Watch 3, en smartklokke som heldigvis fremstår som litt mer solid, og med en størrelse på 45 millimeter denne gangen. Det er Googles forsøk på en de facto smartklokke for Android, og er nå i direkte konkurranse med Samsungs Galaxy smartklokker og Mobvois Ticwatch. Så hva har de å tilby?

Vi kan begynne med å gjøre det tydelige at det er ingen betenkeligheter med maskinvaren her. Selv om Google gradvis har gått over til en mer industriell designprofil med de nye Pixel 9-telefonene, beholder Pixel Watch 3 den mer avrundede, naturlige og kurvede profilen fra tidligere. Den er som en glatt liten elvestein, uten skjermkant eller ekstra biter av distraherende materiale i tillegg til den enkle, lille roterende kronen. Enkelhet, eleganse og byggekvalitet. Det er en vakker klokke, og denne gangen er den stor nok til at de av oss med litt mer ... ja, større håndledd kan være med.

Joda, den er Gorilla Glass 5, men Google burde bruke safirglass her, spesielt når de tar det samme for en Pixel Watch som hovedkonkurrentene fra Samsung, Huawei, Mobvoi og andre. Pixel Watch 3 er en ganske vakker klokke, men når skjermen er så eksponert hele tiden, er det lett å forestille seg at Gorilla Glass 5 ikke kommer til å være nok i det lange løp. Den er imidlertid IP68-sertifisert og 5ATM, så det burde være mulig å bruke den i all slags vær og ta seg en svømmetur med den.

Skjermen er en 1,4-tommers LTPO AMOLED med en oppløsning på 456x456. Det hele er veldig pålitelig, og denne 45-millimetersvarianten har ikke de skumle kantene som tidligere versjoner har hatt. Det er et alternativ med alltid påslått skjerm hvis du vil ha det, men med en batterilevetid som bare så vidt kan regnes som "akseptabel" er det lett å forestille seg at denne vil være direkte middelmådig hvis skjermen alltid er på. Det er imidlertid en Snapdragon SW5100 under panseret sammen med 2 GB RAM, og det er 32 GB plass om bord også.

Dette betyr at klokken har hestekrefter til å kjøre WearOS 5 på den jevneste og mest responsive måten jeg har sett så langt, og det er lett å stole på at klokken vil kjøre de tre gratis plattformoppdateringene Google har lovet like smidig. Dette er på mange måter den mest responsive smartklokkeopplevelsen jeg har hatt utenfor Apple-økosystemet, og den gjør både Mobvoi og Samsung til skamme når det gjelder den smidige, tilkoblede og fremfor alt bloat-frie programvareopplevelsen.

Det er ting jeg skulle ønske Google hadde fikset nå som tredje generasjon Pixel Watch har blitt lansert. De proprietære reimene kan enkelt byttes ut med mer standardiserte reimer og den varer halvannen dag på en lading. Samtidig betyr lading via POGO-tilkobling at den ikke støtter et veldig effektivt økosystem av tredjeparts ladere, og Fitbit burde virkelig være gratis for alltid, ikke bare de seks månedene som følger med ved kjøp av hver nye Pixel Watch.

Det er fortsatt den beste Android-baserte WearOS-smartklokken på markedet på grunn av Googles fantastiske evne til å skape et sammenhengende, velfungerende økosystem av Pixel-produkter, men det gjenstår en del arbeid.