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Pizza Express gjennomførte en intern undersøkelse av Andrew Mountbatten Windsors påstand etter et intervju i 2019

Den tidligere prins Andrew hevdet i 2019 at han hadde vært på en Pizza Express i Woking da han angivelig skal ha hatt et seksuelt forhold til Virginia Giuffre.

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Andrew Mountbatten Windsors påstand om at han hadde vært på Pizza Express i Woking i Surrey den dagen han angivelig skal ha hatt et seksuelt forhold til Virginia Giuffre, et offer for Jeffrey Epstein, førte til en intern undersøkelse fra restaurantkjeden. Undersøkelsen hadde til formål å avklare om Mountbatten-Windsor hadde spist på den aktuelle Pizza Express-restauranten.

Ifølge BBC Newsnight klarte ikke undersøkelsen å fastslå om Andrew hadde spist på Pizza Express i Woking eller ikke. BBCs egne undersøkelser klarte heller ikke å fastslå om noen hadde sett ham på stedet den kvelden den påståtte hendelsen fant sted i 2001.

Under Mountbatten-Windsors beryktede intervju i 2019 uttalte han at han ikke kunne ha hatt sex med Giuffre den 10. mars 2001, slik hun hevdet, fordi han var i ferd med å ta datteren sin med på en bursdagsfest på Pizza Express i Woking. Han la til at han husket anledningen spesielt godt fordi det var en av de få gangene han hadde vært inne på en Pizza Express. Andrew Mountbatten-Windsor nektet å kommentere disse siste funnene, men har gjennom hele etterforskningen av hans forbindelser til Jeffrey Epstein benektet ethvert lovbrudd.

Pizza Express gjennomførte en intern undersøkelse av Andrew Mountbatten Windsors påstand etter et intervju i 2019
Mick Atkins / Shutterstock

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VerdensnyheterStorbritannia


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