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Andrew Mountbatten Windsors påstand om at han hadde vært på Pizza Express i Woking i Surrey den dagen han angivelig skal ha hatt et seksuelt forhold til Virginia Giuffre, et offer for Jeffrey Epstein, førte til en intern undersøkelse fra restaurantkjeden. Undersøkelsen hadde til formål å avklare om Mountbatten-Windsor hadde spist på den aktuelle Pizza Express-restauranten.

Ifølge BBC Newsnight klarte ikke undersøkelsen å fastslå om Andrew hadde spist på Pizza Express i Woking eller ikke. BBCs egne undersøkelser klarte heller ikke å fastslå om noen hadde sett ham på stedet den kvelden den påståtte hendelsen fant sted i 2001.

Under Mountbatten-Windsors beryktede intervju i 2019 uttalte han at han ikke kunne ha hatt sex med Giuffre den 10. mars 2001, slik hun hevdet, fordi han var i ferd med å ta datteren sin med på en bursdagsfest på Pizza Express i Woking. Han la til at han husket anledningen spesielt godt fordi det var en av de få gangene han hadde vært inne på en Pizza Express. Andrew Mountbatten-Windsor nektet å kommentere disse siste funnene, men har gjennom hele etterforskningen av hans forbindelser til Jeffrey Epstein benektet ethvert lovbrudd.