Pizza Hut er solgt til nye eiere for 2,7 milliarder dollar

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Yum! Brands selger sin Pizza Hut-restaurantkjede i en bekreftet avtale verdt 2,7 milliarder dollar. De nye kjøperne er private equity-selskapet LongRange Capital, som vil overta merkevaren utenfor Kina, mens Yum China Holdings vil stå for driften på det kinesiske fastlandet.

Ifølge BBC har LongRange Capital lagt inn 1,5 milliarder dollar for å kjøpe merkevaren utenfor Kina, mens Yum China betalte 1,2 milliarder dollar for fastlands-Kina alene. «Under LongRange og Yum China vil Pizza Hut være godt posisjonert for fremtidig vekst med eiere som har omfattende ekspertise innen restaurantbransjen,» sa administrerende direktør i Yum! Brands, Chris Turner.

Pizza Hut har offisielt vært til salgs siden november i fjor, da Yum! Brands opplyste at de vurderte å avhende den kriserammede restaurantkjeden. Pizza Hut-restaurantene i USA, et nøkkelområde for kjeden, hadde opplevd flere kvartaler med nedgang.

Konkurrenter som Domino’s, Papa John’s og flere har skjerpet konkurransen, og det ser ut til at Pizza Hut har blitt stående i bakgrunnen. Leveringsapper har også oversvømmet markedet med andre alternativer, og mens Pizza Hut slet med å takle de større konkurrentene, klarte den heller ikke å matche de lavere prisene til mindre restauranter.