Plane 2 blir vingeklippet av ingen ringere enn stjernen Gerard Butler

Beklager til alle Planeheads der ute, men det ser ut til at planene for en oppfølger er lagt på is for godt. I actionfilmen fra 2023 spilte Gerard Butler hovedrollen som en pilot som blir tvunget til å lande i en krigssone og inngå en ubekvem allianse med en mistenkt morder for å redde passasjerene sine. Det er klassisk Butler-greier, egentlig, men likevel ser det ut til at actionstjernen ikke hadde det i seg å bringe en av filmhistoriens store actionhelter Brodie Torrance tilbake.

Det er ifølge TheDirect, som nylig satte seg ned med Plane stjernen Mike Colter (som du kanskje også kjenner for hans innsats som Luke Cage). I intervjuet forklarte Colter at bare noen uker før produksjonen bestemte Butler seg for at han ikke ville gjøre filmen.

"Det bare, i siste øyeblikk, bestemte Gerard [Butler] seg for at han ikke ville gå videre med det, og det var ikke mye diskusjon om det," forklarte Colter. "Han bare... to uker ut, trakk han seg, og vi ble på en måte stående igjen og prøve å finne ut hva vi skulle gjøre. Og til slutt oppløste det seg."

Colter avslørte at Plane oppfølgeren ville ha fokusert mer på hans karakter, og fortsette der den første filmen slapp. "Manuset. I utgangspunktet skulle vi fortsette der vi slapp, hva som skjedde med karakteren og hvordan han kom seg vekk fra øya. Det var det vi skulle gjøre. Så jeg var spent på det."

Oppfølgeren skulle angivelig ikke hete Plane 2, men skulle i stedet ha fått tittelen Ship. Butlers rollefigur ville ikke vært med, men det var fortsatt forventet at han skulle fungere som produsent på filmen. Med tanke på at hans manglende involvering førte til at prosjektet ble lagt ned, forventer vi at han kanskje var mer involvert enn det først så ut til.