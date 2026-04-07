Planene om en nyinnspilling av Schitt's Creek stoppet etter Catherine O'Haras bortgang

Vi håper du har sett den kanadiske sitcom-serien Schitt's Creek, som hadde premiere og gikk i seks sesonger, og ble avsluttet i 2020. Den hadde flere utrolig minneverdige karakterer, et konsept som bare kan beskrives som ukonvensjonelt, og selvfølgelig massevis av latter.

At den i tillegg ble toppet med førsteklasses skuespillere som Eugene Levy (Jims far fra American Pie), Daniel Levy, Chris Elliott, Annie Murphy og Catherine O'Hara, gjorde ikke saken bedre. Og det var tydeligvis planer om en oppfølger en stund. I et intervju på CBS Sunday Morning ble seriens medskaper Dan Levy spurt om det kunne bli mer Schitt's Creek i fremtiden, hvorpå han svarte :

"Nei, ikke nå. Ikke nå, ikke nå. Nei, aldri i livet. Det kan du ikke."

Årsaken er selvfølgelig at Catherine O'Hara (som spilte Levys mor) gikk bort tidligere i år. Det fantes faktisk løse ideer om en oppfølger, men nå er alle slike planer skrinlagt:

"Ja, jeg har tenkt på det. Det er tøft, det er tøft å være tilbake. Jeg trodde ikke at jeg skulle få en så følelsesmessig reaksjon."

Han fortsetter med å forklare hva Catherine betydde for ham og sier at hennes ikoniske portrett av Moira Rose ironisk nok førte til tonnevis av minneverdige memes, selv om hun knapt nok brukte internett selv :

"Hør her, til å være en som ikke var på internett, visste hun hvordan man laget memer."

Er det riktig å la Schitt's Creek ta slutt etter at en av hovedrolleinnehaverne har gått bort, eller bør serien fortsette likevel, når tiden er inne?