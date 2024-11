HQ

Å bygge og designe berg- og dalbaner har nok vært drømmen til utallige barn opp gjennom årene. Det er ikke rart at videospill har forsøkt å gjøre den drømmen til virkelighet, med ulike tilnærminger: fra de mer arkadepregede titlene som Theme Park, Thrillville og nylig Park Beyond til realismen i det pseudoprofesjonelle NoLimits 2. Den kanskje mest kjente serien i så måte er RollerCoaster Tycoon, skapt av Chris Sawyer og senere overtatt av Frontier Developments med den bestselgende (over 10 millioner solgte enheter) tredje delen (utgitt for 20 år siden i Europa).

Frontier Planet Coaster ble utgitt for PC i 2016 og deretter konsoller i 2020, som den åndelige etterfølgeren (moderne RollerCoaster Tycoon -titler er langt, langt verre), og det ble allment ansett som det definitive spillet i denne undersjangeren. Ingen andre spill kan måle seg med balansen mellom realisme og tilgjengelighet, i tillegg til den vakre grafikken som får parkene til å føles levende. Oppfølgeren, Planet Coaster 2, er allerede tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X/S.

Det er ofte vanskeligere å anmelde denne typen simuleringsspill enn andre spill, der forventningene kan variere mye. Hvis man tilfredsstiller en bestemt type spillere (for eksempel de som liker ledelsesaspektet ved å drive en fornøyelsespark og de utfordringene som følger med), kan det skremme bort andre spillere som liker det kreative aspektet mer, som lar fantasien løpe løpsk og bare fokuserer på de "morsomme" delene.

Planet Coaster 2I likhet med de fleste spill i sin sjanger, løser dette motsetningsforholdet ved å tilby separate spillmoduser. Career Mode for de som ønsker å teste ferdighetene sine i forhåndsdefinerte scenarier, og en ubegrenset Sandbox Mode (med alle dalbanetyper tilgjengelig fra bunnen av og dropper nye tillegg som elektrisitet, noe som er en plage, for å være ærlig). I forsøket på å finne en god balanse er det imidlertid en risiko for at ingen spillere blir helt fornøyde. Spillere fra den første gruppen vil kanskje synes at ledelsesaspektene er for tynne, og at karrieremålene mangler reell strategi, og at man bare bygger det man har mandat til. I tillegg kan det være vanskelig å få geometrien i de forhåndsbygde omgivelsene til å stemme.

Den andre gruppen kan bli frustrert over den til tider uoversiktlige HUD-en og menyene, det fortsatt ukontrollerbare banesystemet og en bratt læringskurve som føles overveldende når du skal tilpasse temaer, forlystelser og bygninger.

Det er selvsagt urealistisk å designe et skreddersydd spill for alle spillere. Spillet er kanskje ikke perfekt på alle områder, men det er så kompetent som et simuleringsspill kan bli, noe som viser Frontiers enorme ekspertise innen sjangeren og gjør det til et must for berg-og-dal-bane-fans. For med det store utvalget av simuleringsspill, bybyggere og strategititler der ute, er det en god sjanse for at berg-og-dal-baner og fornøyelsesparker er din viktigste drivkraft her, hvis du er interessert i akkurat dette. I så måte er Planet Coaster 2 et godt stykke foran konkurrentene, og tilbyr en enorm katalog med forlystelser, berg- og dalbaner og vannsklier som er direkte basert på virkelige modeller.

Når du spiller et sim-racerspill, forventer du at alle produsenter er til stede med sine nyeste modeller, ikke sant? Med berg- og dalbaner er det det samme. Selv om de ikke er de offisielle modellene, det er ingen lisensiering eller noe sånt, er alle berg- og dalbanene modellert etter virkelige motstykker. Fra de forskjellige berg- og dalbanetypene til de minste kosmetiske detaljene når det gjelder designvalg av støtter, tog eller spor, er berg- og dalbanene her vakre å se på, og dekker nesten alle tenkelige modeller: stål, tre, invertert, bevinget, lansering, skyttelbuss, vann, til og med helt nye som stand-up Surf coasters.

Som i det forrige spillet parodierer Frontier firmanavnene med ofte morsomme resultater: Bolliger & Mabillard blir Valais & Nibwalden, Intamin blir Outamax, Rocky Mountain Construction blir High Peaks Construction... Disse navnene vil ikke bety noe for det store flertallet av verdens befolkning, men de er som berg- og dalbaneverdenens Ferrari, Audi eller Toyota. Frontier vet at en stor del av Planet Coaster -spillerne også kjenner dem, og vil at de skal spille med dem i stedet for et generisk design. Med over femti berg- og dalbanetyper (ikke inkludert flate forlystelser og vannsklier) er det noe for enhver smak (selv om jeg frustrerende nok ikke klarte å gjenskape Intamins mesterverk Batman: Gotham City Escape, siden den eksakte modellen ikke finnes her).

Realistiske modeller er en fordel, ikke bare fordi berg-og-dal-bane-entusiaster kan nerde litt (eller mye), det utvider også de kreative mulighetene. Du trenger ikke å trosse tyngdekraften for å lage kule og originale forlystelser: Fornøyelsesparkindustrien er allerede i ferd med å innhente barndommens villeste drømmer.

Det finnes tradisjonelle forlystelser med den klassiske heisbakken, men også launch coasters. Noen av dem blander begge metodene (og kan ha både liftbakke og launch), noen launch kan gå fremover og bakover, mens andre liftbakker er ukonvensjonelle, som vertikale heiser som finnes på Gerstlauers forlystelser (her kalt "Jerry St Lauer"). Du kan lage skyttelbaner (ikke lukkede baner), og den største nyvinningen er at noen av banene har vekselspor og droppspor, slik at du må programmere om de går forover eller bakover... Du har til og med vippebaner, der banen bokstavelig talt vipper vertikalt, en modell Vekoma ("Vector" i spillet) som bare ble bygget en gang for over tjue år siden, men som er i ferd med å bli mer populær igjen. Og RMCs hybridbaner som blander en trekonstruksjon med en stålskinne som kan gå opp ned, og som har blitt den hotteste berg-og-dal-bane-modellen det siste tiåret. Jeg kunne fortsette i det uendelige...

Det er ikke dermed sagt at den største nyheten i spillet, vannparker og rutsjebaner, ikke gjør mye for å gjøre spillet friskt. Å bygge vannsklier ligner på å bygge berg- og dalbaner og er like morsomt, men du må også være forsiktig med å ikke overskride gjestenes terskel for frykt og svimmelhet. Å bygge svømmebassenger kan derimot være litt av et problem, siden det bruker en lignende stil som baneskaperen og ender opp med å bli en tidkrevende prosess (du må legge til vannfiltrering, stiger, livreddere, solsenger og til og med skygge, ellers kan gjestene dine bli solbrent). Det er i hvert fall en god påminnelse om hvor viktig det er å bruke solkrem!

Planet Coaster 1 fans lurer kanskje på hva som er nytt i tillegg til de omtalte badelandfunksjonene. Spillet har en ny spillmodus kalt Franchise, som lar deg spille asynkront flerspillerspill (på tvers av plattformer), der du bygger og driver en fornøyelsesparkkjede sammen med vennene dine, og der du kan kjempe mot andre lags franchiser.

Det finnes også de nevnte nye tilpasningsmulighetene for forlystelser (for eksempel å legge til lys i berg-og-dal-banetogene eller spesifikke deler av temaet i forlystelsene), og det er til og med mulig å programmere spesialeffekter, animatronics og andre bevegelige deler. De krever imidlertid en enorm mengde tålmodighet og kunne dra nytte av en bedre opplæring: muligheten er der, men mange vil sannsynligvis ikke bry seg om å prøve å forstå det. Det er ikke noe stort problem, siden alt du bygger kan lastes opp til Frontiers servere slik at alle kan bruke det. Og selv om spillet ikke presenterer muligheten som sådan, har spillfellesskapet funnet ut at du også kan lage mørke forlystelser ved å fikle med veggplassering og en imponerende lysmotor i sanntid. De skall-lignende Haunted Mansion kjøretøyene er også til stede blant de ikke-baneattraksjonene ...

Ja, jeg er en berg-og-dal-bane-nerd, så om det finnes vannparker eller ikke, ville ikke ha betydd så mye for min interesse for spillet. Jeg er heller ikke så interessert i de enorme tilpasningsmulighetene for dekorasjon og bygninger. I stedet kunne jeg brukt timevis på å prøve å gjenskape de lokale parkenes berg- og dalbaner. Jeg kjenner imidlertid folk som er superbegeistret for vannparkfunksjonene og vil bruke timevis på å lage de vakreste vannparkene som er mulig, og de ser riktignok veldig kule ut: grafikken er enestående, det blå vannet og de livlige fargene på skliene er helt nydelige og får oss til å lengte etter at sommeren skal komme tilbake allerede.

Det var det jeg refererte til siden begynnelsen av denne Planet Coaster 2 -anmeldelsen: det er mange forskjellige Planet Coaster players der ute, med forskjellige preferanser, så følelsen av spillet kan variere fra person til person. Det er imidlertid ubestridelig at Frontier Developments har gjort en utrolig jobb med å balansere en rikelig mengde innhold som passer for hver spiller, samtidig som det har lagt til mer enn nok nye ting til å fortjene "2" i tittelen, åtte år senere.