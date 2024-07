Planet Coaster 2 er klar for lansering på PC, PS5 og Xbox Series til høsten

Frontier Developments Frontier Developments vender senere i år tilbake til en av sine siste fanfavorittserier med en dedikert oppfølger. Planet Coaster skal utvides med Planet Coaster 2, en oppfølger som kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S i løpet av høsten.

Når det gjelder hva dette spillet vil forbedre sammenlignet med forgjengeren, kan vi forvente mer presise og dypere tilpasnings- og byggesystemer, ombygde gjester, mer detaljert og levende grafikk, nye rutsjebaner og temaer, og til og med muligheten til å konstruere og utvikle vannparker også.

Det stemmer, du kan gå bort fra rutsjebaner og forlystelser og i stedet bygge et badeland som passer med en rekke forskjellige rutsjebaner, bassenger, landskapsalternativer og mye mer. Alt dette bygges ved hjelp av standard parkbyggingssystemer, men det er noen tilleggselementer som må håndteres for å sikre at badelandet ditt fungerer problemfritt.

Du kan gå over her for å lese mer om hva Planet Coaster 2 vil bringe til bordet, og sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.