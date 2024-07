Planet Coaster 2: Fem grunner til å glede seg til Frontiers oppfølger

Simuleringsveteranene hos Frontier Developments har hendene fulle om dagen. Ikke bare får vi årlige F1 Manager -titler, regelmessige Warhammer 40,000 -prosjekter, et nytt Jurassic World Evolution -spill i fremtiden og hyppige oppdateringer av konsollutgaven av Planet Zoo, men vi får også en hel oppfølger til en av utviklerens siste fanfavoritter: Planet Coaster.

Jepp, Planet Coaster 2 er på vei og skal debutere på PC, PS5 og Xbox Series X/S denne høsten. Vi vet ikke nøyaktig når ennå, og jeg har ennå ikke fått prøve spillet selv for å fortelle deg hvordan det føles i praksis, men jeg har fått se litt av spillet, og her er fem ting som fanget oppmerksomheten min under den forhåndsvisningen.

En helt ny (vann)verden

Den største nyheten på Planet Coaster 2 er innlemmelsen av vannparker. Nå kan du bygge hele områder dedikert til rutsjebaner, vannsklier, bassenger og alt det du vanligvis ser i ditt lokale badeland. Byggingen av et badeland er ikke mye annerledes enn i en vanlig park, ettersom du bruker det samme systemet til å plassere ut forlystelsesdeler og designe det lokale landskapet og infrastrukturen, men nå må du også ta hensyn til noen ekstra utfordringer for å sikre at vannfunksjonene dine fungerer problemfritt. Du må blant annet bygge vanntanker og generatorer for å holde vannfunksjonene rene og klare, og du må tilby garderober slik at de besøkende enkelt kan bytte mellom badetøy og vanlige parkklær. Du må også sørge for at serveringsstedene og butikkene og bygningene tilbyr badelandpass, ellers vil ikke gjestene dine få tilgang til denne nye og spennende delen av parken.

Mer presis og personlig

Planet Coaster 2 ser faktisk ikke så mye annerledes ut enn Planet Coaster. Men det er mange nye systemer som gjør det mulig for spilleren å sette sitt eget preg på eksisterende deler og bygninger. Nå kan du bokstavelig talt plassere landskapselementer i og på forlystelsene dine. Du kan plassere en gigantisk ubåt midt i en forlystelse med vanntema og få den til å snurre i motsatt retning av selve koppene. Du kan legge til ekstra mønstre, farger og stil på alle forlystelser, berg- og dalbaner og bygninger for å få dem til å passe enda bedre til denne delen av parken. Du kan tilpasse vognene på berg- og dalbanen manuelt for å få dem til å passe enda bedre til temaet, og deretter bruke innebygde systemer som gjør det mulig å bruke den nye designen med absolutt presisjon på alle vognene på den aktuelle berg- og dalbanen. Hvis du syntes at Planet Coaster manglet litt kreativ dybde, vil denne oppfølgeren ikke skuffe deg.

Flere temaer å utforske

Det fantes allerede en rekke temaer å velge mellom i Planet Coaster, men Frontier legger til flere i oppfølgeren. Under gjennomgangen ble vi introdusert for undervannstemaet Aquarium og temaet Resort, som beskrives som å ha en "West Coast vibe". Hvert av temaene har en rekke nye kosmetiske elementer som du kan bruke tilpasningspakken jeg nevnte ovenfor, til å justere og tilpasse dem til andre forlystelser og undervogner fra andre temaer.

Å, og ja... Det vil være nye forlystelser å bygge, i tillegg til at mange av fanfavorittene gjør comeback.

Gjester 2.0

Gjestene og de besøkende i det opprinnelige Planet Coaster føltes ofte litt fremmede i måten de oppførte seg og beveget seg rundt i verden på, noe som utvilsomt var en viktig faktor da Frontier valgte å bygge om gjestesystemet i Planet Coaster 2. Du kan forvente et bredere utvalg av gjester som føles og oppfører seg mer ekte, og som samhandler med parken din på nye måter, blant annet ved å ta sjansen på å teste den nye og skremmende vannrutsjebanen som du har kokt sammen som en gal vitenskapsmann.

Kun nåværende generasjon

Planet Coaster 2 vil debutere på PC og konsoller ved lansering, men PS4- og Xbox One-brukere får ikke bli med på festen. Denne oppfølgeren er kun eksklusiv for nåværende generasjon, og årsaken til det kan sees i spillingen. Parkene, menneskene, forlystelsene, rutsjebanene og omgivelsene har denne gangen så mye mer farger og detaljer at når du cruiser rundt i øyehøyde som om du er en gjest, kan du forelske deg i kreasjonene dine som om du vandrer rundt i Disneylands Tomorrowland eller Alton Towers' Dark Forest.

Frontier har gjort underverker med å få dette spillet til å føles mer autentisk i forhold til opplevelsen i en fornøyelsespark, og det merkes. Jeg gleder meg til å prøve alle disse nye elementene i praksis.