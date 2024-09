Planet Coaster 2-forhåndsvisning: En spennende videreutvikling av den underholdende formelen

HQ

Det er bare en håndfull simuleringsutviklere i verden som kan skilte med samme stamtavle som Frontier Developments. Det britiske studioet har laget spillene Planet Zoo, F1 Manager, Jurassic World Evolution og Planet Coaster, og når vi snakker om sistnevnte er det snart klart for en dedikert oppfølger på PC, PS5 og Xbox Series-plattformene. Mens jeg fikk en smakebit av Planet Coaster 2 tidligere i år som en del av en hands-off-økt, gikk jeg for bare et par dager siden endelig også hands-on for å få en førstehånds smak av Career Mode og Sandbox Mode også.

Det meste av det jeg opplevde var det tredje nivået i Career Mode, som dreide seg om det interessante premisset om å utvikle en park som er delt mellom to eiere. Den ene eieren har veldig strenge retningslinjer og planer, mens den andre er mye mer åpen for dine egne valg og forslag, noe som skaper en dynamikk der du må oppfylle fastsatte mål samtidig som du kan vise frem dine kreative tendenser. Allerede med dette premisset i bakhodet føles det som om Frontier utnytter sine evner i denne oppfølgeren på en måte som det første spillet aldri helt tilbød. Til tross for at det bare var det tredje nivået i Career, var dette konseptet veldig hands-off, ganske komplekst, og fikk deg til å kjempe mot en fornøyelsesparks største fiende: Plassbegrensninger.

Når det gjelder selve spillopplevelsen, er dette i hovedsak en videreutvikling av det Planet Coaster tilbød. De samme mekanikkene og systemene er med, men nå er de forsterket med større dybde og flere detaljer. Du kan plassere landskap og løvverk mer nøyaktig og enkelt, alt på en måte som minnet meg om Planet Zoos systemer for landskapskonstruksjon. Simuleringselementene er mer komplekse og omfattende enn noen gang før, men også presentert på en slik måte at du med litt ettertanke kan sette sammen nøyaktig hva spillet viser deg og hvordan du kan bruke dataene til å forbedre kreasjonene dine. Du kan bruke ekstra varmekart for å se hvilken del av hver Career park som tilhører hver eier, se hvor langt de elektriske generatorene dine rekker og hvor det er ledninger som kobler sammen alle de ulike attraksjonene og elektriske funksjonene, samt tydelig se hvordan infrastrukturen som driver badelandene dine er satt opp. Dette kommer i tillegg til det vanlige kartet over de besøkendes følelser og mer presise måter å plassere berg-og-dalbaner og de nye vannskliene på.

Jeg skal ikke fortelle deg at Planet Coaster 2 føles som et helt nytt og friskt spill, en virkelig unik del i serien, for det gjør det ikke, og det er for kjent til at det er tilfelle. Det føles derimot som en 2.0-versjon av det opprinnelige spillet, og det betyr at du kan være sikker på at dette vil være uanstrengt underholdende, lett å ta til seg og forstå, levende, sjarmerende og fargerikt. Kunststilen er ment å føles lett og animert, nesten som om den hører hjemme i en Illumination-film, men Frontier har bakt inn så mange detaljer i denne oppfølgeren at du kan zoome helt inn i parken din og se hvordan en besøkende vandrer rundt på bakkenivå og få en autentisk følelse av en ekte fornøyelsesparkopplevelse.

Så har vi badelandene. Du lurer kanskje på hvordan disse fungerer i praksis, og ærlig talt er de ikke så forskjellige fra å bygge en berg- og dalbane. Du kan enten ta tak i bassengtegninger for å sette inn en komplett enhet uten problemer, eller konstruere en fra starten av selv ved hjelp av et flis- eller tegnesystem for å utvikle drømmebassenget ditt. Deretter kan du bruke en ekstra mekaniker til å avrunde kantene og gjøre dem mindre stive, legge til trær, busker og steiner på utsiden for å pynte opp, og til slutt kan du enten bygge en egen vannsklie ved hjelp av berg- og dalbanelignende konstruksjonselementer eller plassere en ferdigprodusert en i stedet for å gi gjestene dine et fungerende underholdningsinnslag å styre mot. Til tross for at denne ideen dreier seg om vann, passer den perfekt inn i Planet Coaster-opplevelsen og føles som om den alltid har hørt hjemme her. Det får meg faktisk til å lure på hvorfor vi måtte vente på en oppfølger for å se det realisert ...

Den eneste mindre kritikken jeg hadde etter å ha prøvd spillet, var at det er visse elementer og funksjoner som føles litt klønete. Det kan være vanskelig og stygt å bygge stier til tider, systemet for løvverk og landskap kan fort komme ut av kontroll på grunn av mangel på presisjon, og de romlige problemene innhenter deg veldig raskt, spesielt når du bruker tegninger. Et visst spillerom for å muliggjøre en mer passende plassering av baner og strukturer ville vært en velsignelse, spesielt på Career-nivåer med trangere plass og flere miljømessige hindringer å overvinne.

Men på mange måter springer denne kritikken ut av den friheten som Planet Coaster 2 ellers gir deg. Når du får lov til å bygge en park og rutsjebaner på den måten som passer deg, føles det som et slag i ansiktet å plutselig få beskjed om at du ikke kan det. Det er med dette i bakhodet at jeg nok en gang blir imponert og begeistret over et nytt Frontier-simuleringsspill, for det er helt tydelig at teamet her har laget et prosjekt som vil engasjere og etterlate et stort smil om munnen din mens du lar timene fly av gårde med å bygge en fornøyelsespark du skulle ønske du kunne ha besøkt da du var barn. Men du trenger ikke å ta mitt ord for det, for Planet Coaster 2 lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 6. november 2024.