Planet Coaster 2 lanseres i november

Da Frontier Developments løftet på sløret for Planet Coaster 2 i sommer, lovet studioet at fansen skulle få spillet i hendene innen utgangen av året og en gang i løpet av høsten. Nå, som vi i utgangspunktet er inne i høsten, har Frontier kunngjort den faste utgivelsesdatoen for simuleringsoppfølgeren.

Spillet kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S-konsoller den 6. november, og Frontier bekrefter også at Planet Coaster 2 vil tilby en forhåndsbestillingsbonus til alle som kjøper en kopi av spillet mellom i dag og lanseringen. Denne bonusen vil inkludere tre nye turer i det som kalles Bonus Ride Collection.

I henhold til utgavene av PC2, på toppen av basisutgaven som bare inkluderer spillet, kan vi også forvente en Deluxe Edition som også inneholder Vintage Funfair Ride Pack som tilbyr ytterligere 10 attraksjoner fra en karusell til en berg-og-dal-bane i tre.

Sjekk ut forhåndsbestillingstraileren for Planet Coaster 2 nedenfor, og ikke glem å lese vår siste forhåndsvisning av spillet her.