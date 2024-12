Planet Coaster 2 legger til Europas beste berg-og-dal-bane i den nyeste betalte DLC-en

HQ

Planet Coaster 2Thrill-Seekers, det ultimate temapark- og berg-og-dalbane-simuleringsspillet, ble utgitt forrige måned på PC, PS5 og Xbox Series X/S. I vår anmeldelse roste vi den utrolige mengden ekte temaparker og berg- og dalbanemodeller som er gjenskapt for spillet, til tross for noen fravær.

Som forventet planlegger Frontier å dekke disse hullene via betalt DLC. Og det britiske selskapet har nettopp kunngjort den første DLC-en (den andre etter Vintage Funfair Ride-pakken som var inkludert i deluxe-versjonen). Denne Ride Pack heter Thrill-Seekers, og inneholder to nye dalbanetyper og tre svimlende flate turer: 540, Strike og Whirlpool.

De nye berg-og-dal-bane-modellene er direkte basert på deres virkelige motstykker. LIM Launch Family Coaster fra Vector -Vekoma i virkeligheten- er ganske selvforklarende: Den byr på spenningen og det innviklede oppsettet til en launch coaster, men uten inversjoner, og passer for hele familien.

Den mest interessante er Ultra-Spin fra "Big M's Rides" - parodienavnet på Mack Rides, selskapet bak Europa-Park -. I virkeligheten heter disse Xtrem Spinning Coaster, en relativt ny modell som blander de spinnende bilene man ser på flere familiebaner med høyhastighetsutskytninger og inversjoner.

Bare to modeller er bygget i verden: Time Traveller i Silver Dollar City (USA) og The Ride to Happiness i Plopsaland de Panne (Belgia). Sistnevnte regnes av mange som Europas beste berg- og dalbane, og en av de mest intense på grunn av hastigheten, inversjonene og snurringen i vognene.

Prisen på denne DLC-en er 9,99 euro, mindre enn Vintage Funfair Ride Pack, som la til ti nye - og mindre spennende - turer for 18,99 euro, og som ble utskjelt på Steam av brukerne.