Planet Coaster 2 minner oss på at det vil gjøre et plask neste uke i lanseringstraileren

Det er snart på tide å vende tilbake til den muntre ledelsesverdenen som Frontier Developments er kjent for, for fra 6. november vil spillere på PC, PS5 og Xbox Series X/S kunne sjekke ut simuleringsoppfølgeren Planet Coaster 2.

Spillets store hovedattraksjon er at spillerne ikke lenger bare får i oppgave å designe og administrere utrolige temaparker, for nå får de også muligheten til å utvikle og skape fantastiske vannparker. Dette kommer i tillegg til mer presise og kreative tilpasningssystemer, mer dyptgående statistiske og analytiske muligheter og bedre og mer levende og detaljert grafikk.

Mens vi jobber hardt med vår anmeldelse av Planet Coaster 2, for å få en ekstra smakebit på om dette spillet er noe du bør glede deg til, har Frontier nå delt en lanseringstrailer for spillet, der vi får et nytt glimt av de herlige opplevelsene. Sjekk det ut nedenfor.