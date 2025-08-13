Planet of Lana er nå en millionselger

HQ

Utvikleren Wishfully har bekreftet at det slående indieeventyret Planet of Lana nå har solgt én million eksemplarer. Tittelen, som ble lansert for over to år siden, har nå passert den imponerende salgsmilepælen, kort tid etter at oppfølgeren ble annonsert i begynnelsen av juni.

I en kommentar til denne bragden uttalte spilldirektør Adam Starnljus: "Vi er så glade for at Planet of Lana har slått så godt an hos spillerne. Det var alltid et stort lidenskapsprosjekt for oss på Wishfully, så det faktum at det var så elsket av samfunnet betyr verden for oss. Det er det som har gjort det mulig for oss å fortsette denne reisen, mens vi jobber med Planet of Lana II: Children of the Leaf, som kommer neste år!"

Da Planet of Lana opprinnelig ble lansert, ble det lansert på PC og Xbox One/Series X/S, men siden den dagen har det også debutert på Switch og PlayStation 4 og 5. Spørsmålet nå er om Planet of Lana II: Children of the Leaf kan overgå forgjengeren når det kommer i 2026.