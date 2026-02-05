Planet of Lana II: Children of the Leaf lanseres i mars

HQ

Utvikleren Wishfully er klar til å sette det etterlengtede puslespilleventyret Planet of Lana II: Children of the Leaf i hendene på fansen. Det svenske studioet har nettopp bekreftet at spillet vil lanseres i mars, på de fleste tilgjengelige plattformer, det være seg PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 1 og til og med Switch 2.

Den offisielle datoen er satt til 5. mars, men de som er ivrige etter en smakebit av hva som kommer, vil være glade for å vite at en demo for Planet of Lana II er satt til å debutere så snart neste uke 11. februar, med forbehold om at dette bare vil være for PC-, PlayStation- og Xbox-versjonene av spillet. En Nintendo Switch 1 og 2-demo vil komme på et senere tidspunkt.

I tillegg til disse to nyhetene har det blitt sluppet en ny trailer som du kan se nedenfor, og som gir et nytt glimt av den forbløffende og slående art direction- og nivådesignen som er brukt i prosjektet.

