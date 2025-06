Planet of Lana II har blitt annonsert - kommer til PC og konsoller i 2026

Som en del av Xbox Games Showcase har utgiveren Thunderful og utvikleren Wishfully Studios nettopp avslørt indie-eventyroppfølgeren, Planet of Lana II: Children of the Leaf. Denne oppfølgeren vil fortsette hendelsene i det slående originale videospillet, og kommer til PC, PS4, PS5, Xbox Series X / S, Nintendo Switch (ingen ord om Switch 2 ... ennå) og Xbox Game Pass på dag én også, når den lanseres på en ubekreftet dato i 2026.

HQ

Når det gjelder hvilken historie dette spillet vil se ut til å pakke ut og tilby, blir vi fortalt å forvente en "uforglemmelig reise" som ser Lana og hennes følgesvenn Mui når de dykker ned i de eldgamle mysteriene fra dypet av Novo. Dette inkluderer en ny trussel som skal overvinnes, som vil "sette deres ubrytelige bånd på den ultimate prøven, og lede Lana til å konfrontere sin skjebne midt i skyggene som trenger seg på."

For de som er nysgjerrige på om du trenger å ha spilt det originale spillet, får vi vite at denne oppfølgeren er "perfekt for nye spillere og tilbakevendende fans" og at den tilbyr "en original historie med rørende temaer om vennskap, tøffere utfordringer og utviklet gameplay."

I denne oppfølgeren vil det være fantastiske nye miljøer og nivåer å utforske, fysikkbaserte gåter å løse, farlige skapninger å unngå, tøffe plattformutfordringer å mestre, og alt til en musikk som kommer fra samme komponist som i det opprinnelige spillet, Takeshi Furukawa.

Ta en titt på noen tidlige utdrag av Planet of Lana II: Children of the Leaf nedenfor, og hvis du nå har fått lyst til å spille originalen, er spillet tilgjengelig med 75 % rabatt på Steam frem til 22. juni.