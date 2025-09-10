Planet of Lana II vil debutere på Nintendo Switch 2 ved lansering

Da Wishfully Studios kunngjorde Planet of Lana oppfølgeren tidligere i år, avslørte utvikleren at indieoppfølgeren ville lanseres på PC, PS4, PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch, alt i 2026. Det ble ikke nevnt noe om hvordan spillet ville takle Nintendos hybride etterfølgersystem, delvis på grunn av det faktum at kunngjøringen kom før konsollens lansering. Den gode nyheten er at Planet of Lana II: Children of the Leaf vil dra nytte av dette systemet.

Som avslørt av Wishfully siden, Planet of Lana II vil få en Switch 2 -utgave som vil lanseres i tråd med de andre utgavene av spillet. Den nøyaktige utgivelsesdatoen er ikke blitt kommentert ytterligere, da vi ganske enkelt blir fortalt at vinduet tidlig i 2026 forblir intakt.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du sjekke ut kunngjøringstraileren for Planet of Lana II nedenfor.